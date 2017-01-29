Açılışta ''Fırtına'' çıktı!

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor maçıyla yeni stadı Medical Park Arena'da ilk karşılaşmasına çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 galip geldiği Atiker Konyaspor maçıyla 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda eden bordo-mavililer, yeni stadına Gaziantepspor maçıyla 'merhaba' dedi.

Karadeniz ekibi, Akyazı mevkisindeki denizin dolgu işleminin tamamlanmasının ardından 24 Kasım 2013'te temeli atılan ve yapımı tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Aralık 2016'da açılışı gerçekleştirilen yeni stadında ilk maçında taraftarı önüne çıktı.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Trabzonspor taraftarları, dün kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen maça yoğun ilgi gösterdi.

Bordo-mavili taraftarlar, 41 bin 461 kişilik kapasitesi olan yeni statlarının büyük bölümünü doldurdu.

Trabzonspor Kulübü, gişelerden ilk giriş yapan taraftarlara forma hediye etti.

Onur'un 200. maçı

Trabzonspor Takım Kaptanı Onur Recep Kıvrak, bordo-mavili takım forması altında 200. karşılaşmasına yeni statta çıktı.

Forvette N'Doye, Rodallega yedek

Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, forvette yine Senegalli oyuncu N'Doye'a görev verdi.

Yanal, Akhisar Belediyespor'dan transfer edilen ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile oynanan maçın kadrosuna almadığı golcü oyuncu Hugo Rodallega'yı ilk kez 18 kişilik kadroya aldı.

Güney Koreli forvet Suk ise maç kadrosunda yer almadı.

Yanal, kadroyu bozmadı

Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, art arda 3. hafta da ligde aynı 11'i sahaya sürdü.

Yanal, ligin ikinci yarısında deplasmanda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettikleri maçlardaki kadroyu bozmayarak, aynı oyunculara Gaziantepspor maçında da görev verdi.

Gaziantepspor ise teknik direktör Bulent Uygun yönetimindeki ilk karşılaşmasına çıktı.

-VE MAÇ-

Trabzonspor: 4 - Gaziantepspor: 0

Stat: Medical Park Arena

Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi (Dk. 66 Rodallega), Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı (Dk. 81 Medjani), Castillo, N'Doye (Dk. 81 Yusuf Erdoğan)

Gaziantepspor: Victor, Barış Yardımcı, Elyasa Süme, Wallace Reis, Pedroso, Abdülkadir Kayalı, Doğanay Kılıç (Dk. 46 Muhammet Demir), Muhammed İldiz, Kangwa (Dk. 46 Kolar), Sefa Yılmaz, Ghilas (Dk. 82 İlhan Parlak)

Goller: Dk. 15 ve Dk. 49 Castillo, Dk. 28 Yusuf Yazıcı, Dk. 73 Uğur Demirok (Penaltıdan) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Onazi, Dk. 62 Uğur Demirok (Trabzonspor), Dk. 52 Muhammed İldiz, Dk. 72 Pedroso, Dk. 90 Sefa Yılmaz (Gaziantepspor)

;:Maçtan dakikalar::

9. dakikada Muhammed İldiz'in ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Onur Recep Kıvrak, güçlükle topu üsten kornere çeldi.

14. dakikada N'Doye'un hatasında topu önünde bulan Wallace Reis'in uzun pasında, Ghilas, kalesini terk eden Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

15. dakikada Trabzonspor, yeni stadındaki ilk golünü Castillo ile buldu. Perreira'nın sağ taraftan ceza alanına yakın bir yerden kullandığı taç atışında Okay Yokuşlu, topu ayağıyla ceza alanına havalandırdı. Ceza sahası içinde N'Doye, topu kontrol ederek Castillo'ya çıkardı. Bu futbolcu, ceza yayının hemen içerisinden yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Victor'un sağından filelerle buluşturdu: 1-0

19. dakikada Olcay Şahan'ın ara pasında kaleci Victor, Castillo'dan önce davranarak topu kontrol etti.

28. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Onazi'nin ara pasında, sağ tarafta ceza alanı son çizgisi yakınında topla buluşan Olcay Şahan, altıpas gerisindeki Yusuf Yazıcı'ya çıkardığı pasta, genç oyuncu yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden filelere gönderdi: 2-0

39. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Olcay Şahan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Trabzonspor, 3. golü buldu. Olcay Şahan'ın ceza alanı içinde sağ taraftan pasında, penaltı noktasına yakın bir yerden Castillo yerden bir vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0

69. dakikada N'Doye'un ara pasında ceza alanına hareketlenen Castillo'nun şutunda, kaleci Victor iki hamlede topu kontrol etti.

73. dakikada Trabzonspor, penaltı golüyle farkı 4'e çıkardı. Castillo'nun ceza alanı sol tarafından pasında Rodagella, Pedroso tarafından düşürülünce maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. Uğur Demirok, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Victor'un sol üst köşesinden filelere yolladı: 4-0

75. dakikada Ghilas'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Sefa Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Onur Recep Kıvrak'ın müdahale ettiği top direkten geri geldi.

80. dakikada Olcay Şahan'ın ceza alanı dışından sert şutunda üst direkten dönen topu Rodallega tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak kaleci Victor'da kaldı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.