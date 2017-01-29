''Advocaat yönetimi bitirdi''

AJANSSPOR - Fenerbahçe'nin eski futbolcularından ve Ntv Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 4-1 biten Kayserispor maçı sonrası Dick Advocaat'a eleştirilerde bulundu. Dilmen, Hollandalı orta saha oyuncusu Jeramain Lens için de sert konuştu.



Dilmen'in yorumlarından dikkat çeken başlıklar şu şekilde :



"Öncelikle son 4 takımına bakıyorum, Alanyaspor’a 2, Adanaspor’a 2, Kayserispor’a iki maçta 5 puan kaybetti. Küme düşmeme mücadelesi veren takımları yenemedi. Bu neyi gösterir?"

"Fenerbahçe oyunu yıkarak değil, bekleyerek oynuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'de şampiyonluk için olmaz. Hollandalı bir teknik adamın felsefesine aykırı bir sistem bu. Bakın geçen hafta Beşiktaş gole doymuştu. Attıkça da hücum ediyor. Galatasaray, Akhisar'a 6 gol attı. Fenerbahçe'de ise böyle bir şey görüyoruz."

"Fenerbahçe tamamen bir kontratak takımı formatI yerleştirildi. Bu ligin şampiyon olan takımları kontrataklarla değil, hücumla şampiyon oldu. Bunun hocaya anlatılması lazımdı"

"Galatasaray maçını hatırlayalım. Podolski, Bruma, Sneijder, Yasin oyunda. Josue ve Selçuk da oyunda. Fenerbahçe’ye baktığımızda forvetler sanki papatya falı açıyor."

"Lens büyük yeteneklerine rağmen maç seçen bir oyuncu. Bir müthiş oynuyor, iki kötü oynuyor. Lens futbolu hobi olarak görüyor. Saha içinde takılıyor bu arkadaş. Diğer oyuncular da kötüydü. Alper kötü. Van Persie kötü."

"Fenerbahçe antrenörü takımın böyle oynamasını istiyor. Ama bu takım kontratak ile şampiyon olmaz. Bunun altını çizmek lazım. Zorya maçı kötüydü diyoruz ya. Bu Fenerbahçe daha kötüydü."



"Fenerbahçe'nin ligde şansı çok az. Avrupa için transfer yapılabilir. Gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlamalılar"



"Dick Advocaat, 'Bu takımdan bir şey olmaz. Yöneticiler iyi ama transfer falan yapmıyorlar' diyor. Soruyorum Advocaat ne zamandır takımın başında? Zaten sen bu takımı da yönetimi de bitirdin. Ne Aziz Bey ne de başkası alınmasın."



"Fenerbahçe yapılansın. Eğer bu hoca ile yola devam edecekse gelecek sezonun planlarını yapsın. Rakiplerine yetişme şansın yok. Bence yapılanması gerekiyor."