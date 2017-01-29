Antalyaspor'dan sürpriz transfer

AJANSSPOR ÖZEL- Spor Toto Süper Lig’de son 11 haftada 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek Rıza Çalımbay ile birlikte müthiş bir çıkış yakalayarak üst sıralara tırmanan Antalyaspor’da transfer çalışmalar devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı takımda 20 yaş altı transfer girişimleri dikkat çekiyor.

Antalyaspor devre arasında Queens Park Rangers takımından Sandro Ranieri, Galatasaray’dan Salih Dursun ve Japonya’nın Sagan Tosu takımından El Kabir’i renklerine bağlamıştı.

20 yaş altı transferler

Antalyaspor ayrıca İsviçre Genç Milli takım oyuncusu Grasshoppers takımında oynayan ve geçen yıl Beşiktaş'ın transfer etmek istediği 19 yaşındaki Harun Alpsoy ile prensipte anlaşmıştı. Kırmızı-beyazlı takım 20 yaş altında ayrıca İtalya’nın Serie B ligi takımlarından Perugia forması giyen Fil Dişi Sahili vatandışı Jean-Armel Drolé ile anlaştığı İtalya basınında yer almıştı.

Antalyaspor, Harun Alpsoy ve Jean-Armel Drolé’nin ardından 20 yaş altında bir transferi daha bitirdi. Kırmızı-beyazlı takım Nijerya ümit Milli takım kadrosunda yer alan 18 yaşındaki Seth Muenfuh Sincere ile prensipte anlaştı. Sağ bek ve stoper mevkilerinde oynayan Sincere 18 yaşında ve 1.70 boyunda.

Elden kaçanlar

Kırmızı-beyazlı takım Brezilya’nın Vitoria takımında forma giyen Marinho ve Kolombiyalı Orlando Berrio ile yakından ilgilenmiş ancak Marinho Çin’e, Berrio ise Flemango’ya transfer olmuştu.

Porto esintileri

Antalyaspor’un genç Başkanı Ali Şafak Öztürk, sezon içerisinde FC Porto Scouting Direktörü Joao Luis Afonso, Antalyaspor Scout ekibinin başına transfer etmişti. Kırmızı-beyazlı takımın 20 yaş altı transferleri gelecek yıllar için önemli yatırım olarak değerlendiriliyor.



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