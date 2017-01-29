Antalyaspor'un kiraladığı Jevtovic golle başladı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un sezon başında Bodo Glimt takımından transfer ettiği ve daha çok forma şansı bulması için Rosenborg'a kiraladığı Milan Jevtovic yeni takımıyla çıktığı hazırlık maçında takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Norveç'te yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Rosenborg, hazırlık maçında Ranheim takımını 3-1 mağlup etti.

Antalyaspor'dan Rosenborg'a kiralanan Milan Jevtovic, takımının 3-1 kazandığı karşılaşmada 2 kez ağları havalandırdı.