Aras'tan eski takımına destek!

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Krasnodar, finansal açıdan sıkıntılı bir sürecin içine girdi.

Rus ekibinin yaşadığı mali darboğaz için sosyal medya üzerinde destek kampanyası başlatıldı. Yeşil-siyahlı ekibin eski futbolcuları da destek kampanyasına katıldı. Eski bir Krasnodarlı olan Beşiktaşlı Aras Özbiliz de Rus ekibi için destek mesajı içeren bir pozla sosyal medyada yer aldı.