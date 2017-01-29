Atiba'nın yerinde kim oynayacak?

Beşiktaş’ta orta saha kurgusu, zorunlu olarak değişecek gibi görünüyor. Hafta içi antrenmanda dizinden sakatlanan ve Atiker Konyaspor maçında oynaması beklenmeyen Atiba Hutchinson’ın yerinde kimin forma giyeceği merak konusu oldu.



Son 2 Süper Lig maçında orta sahada Oğuzhan-Atiba Hutchinson-Talisca üçlüsünü bozmayan Şenol Güneş, pazartesi akşamı Kanadalı oyuncunun yerine kimi oynatacağına henüz karar vermedi.



İlk 11’e en yakın iki isim ise Tolgay Arslan ve Gökhan İnler. Güneş; Oğuzhan ve Talisca’nın yanında bu iki isimden birine şans vermeyi planlıyor. Gökhan İnler veya Tolgay’ı sahaya sürerek Atiba Hutchinson’ın boşluğunu doldurmaya çalışacak olan deneyimli çalıştırıcı, kararını yapılacak son antrenmanın ardından verecek.



Atiba Hutchinson, bu sezon 18 Süper Lig maçının 16’sında görev aldı. Kanadalı futbolcu, Marcelo ile birlikte takımda en fazla süre alan isim oldu.

Kaynak: Ntvspor