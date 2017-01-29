Avcı kendinden geçti!

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Medipol Başakşehir, Bursaspor'u 1-0 mağlup etti. Son dakikada gelen gol Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'yı kendinden geçirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, Bursaspor'u ağırladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Medipol Başakşehir'in golünü 90+4'üncü dakikada Emre Belözoğlu'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa Mustafa Pektemek'in vuramamasının ardından sahip olan İrfan Can Kahveci kaydetti.

Başakşehir'in 90+4'te gelen galibiyet golü sonrası teknik direktör Abdullah Avcı da kendinden geçti.

Avcı öyle bir sevindi ki kendini yerlere attı. - Hürriyet