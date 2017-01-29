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Aziz Yıldırım, Kayseri'de çocuklarla buluştu

Tarih29 Ocak 2017 , 13:53

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Aziz Yıldırım, Kayseri'de çocuklarla buluştu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Kayseri'de Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübünün etkinliğine katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerin Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Kayserispor'la oynayacağı maç için bu şehirde bulunan Yıldırım ve yöneticilerle, futbolculardan Mehmet Topal, Salih Uçan ile Jose Fernandao'nun çocuklarla buluştuğu belirtildi.

Organizasyonda Aziz Yıldırım'ın yeni üyelerin formlarını imzaladığı ve taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdiği ifade edildi.

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