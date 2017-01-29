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Aziz Yıldırım'a gönderme!

Tarih29 Ocak 2017 , 21:35

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Aziz Yıldırım'a gönderme!

AJANSSPOR - Fenerbahçe'nin eski tercümanı Samet Güzel, 4-1'lik Kayserispor yenilgisi sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kendisine ait Twitter hesabından açıklama yapan Samet Güzel, "Şu Fenerbahçe'mizde başarısızlığın hesabını herkes verdi. Bir kişi hariç... yazık" ifadesini kullandı.

Güzel'in bu sözlerle başkan Aziz Yıldırım'ı hedef aldığı yorumları yapıldı. 

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