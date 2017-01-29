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Baroni transferde devreye girdi!
29 Ocak 2017 , 09:46
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Devre arası transfer dönemi sona ermeden orta sahaya takviye isteyen Fenerbahçe’de Rodriguinho için Corinthians ile transfer görüşmeleri gerçekleştirildi.
Türkiye’deki transfer döneminin bitmesine sayılı günler kalmasından dolayı hızlı davranmak isteyen sarı-lacivertlilerin, Brezilya kulübüyle bir an önce işi sonlandırmak istediği bildirildi.
Corinthians’ın da bu esnada Rodriguinho ile sözleşme yenileme görüşmelerini bir süreliğine ertelediği ortaya çıktı. Ancak Fenerbahçe’den yüksek bir rakam isteyen Corinthians yönetimi, görüşmeleri sonlandırdı.
Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe’de 2009-14 yılları arasında forma giyen Cristian Baroni’nin devreye girdiği belirtildi. Baroni’nin Türkiye ve Fenerbahçe’yi övdüğü, 28 yaşındaki futbolcuya gitmesi yönünde telkin verdiği kaydedildi.
Kariyerinde hiç Avrupa kulübünde oynamayan tecrübeli orta sahanın da kafasının karıştığı aktarıldı. Avrupa deneyimi yaşamak isteyen Rodriguinho’nun adaptasyon sorunu yaşamayacağını düşündüğü için de Fenerbahçe’ye sıcak baktığı vurgulandı.
Corinthians sportif direktörü Flavio Adauto, sarı-lacivertli kulüpten gelen teklifi reddettiklerini duyurdu. Sözleşmesi 2017 Aralık’ta bitecek Rodriguinho’nun Fenerbahçe’ye gitmek istediği, sözleşme yenileme konusunda ters düşmeye başladığı aktarıldı.
Rodriguinho’nun ön sözleşme imzalamayı da düşündüğü vurgulandı. (Milliyet)
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