Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, karşılaşmanın berabere bitmesinin normal olduğunu ifade etti.

Karşılaşmaya kentin önemli spor adamının kaybı nedeniyle duygusal ortamda başlandığını dile getiren Akçay, şunları söyledi: "İyi oynadığımızı düşündüğümüz ilk yarıyı mağlup kapattık. İkinci yarı dengeli bir oyun vardı. Rakibin kontraları etkili oldu. Artı ve eksilerine bakarak değerlendirdiğinizde evet beraberlik normal. İki takımın da oyuncuları mücadele etti."

Teknik ekip olarak takımın oyun yapısına müdahale edeceklerini belirten Akçay, "Kompakt yapı için oyuncularımızı hazırlayacağız. Avrupa Ligi, Süper Lig, daha da zor bir sürece giriyoruz.Teknik heyet olarak güçlü durumdayız. Oyuncuyu ikna edemiyorsak ikna ettiklerimizle oynayacağız. Bu görünümden sonra müdahale etmemiz zaruri oldu." ifadelerini kullandı.