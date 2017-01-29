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Beşiktaş'ın yeni golcüsünü açıkladı!
29 Ocak 2017 , 18:26
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AJANSSPOR - Devre arası transfer dönemi kapanmadan kadrosuna bir forvet katmayı planlayan Beşiktaş için flaş bir açıklama geldi.
Beşiktaş'ın, CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen ancak takımdan ayrılması beklenen Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore ile sözleşme imzalama aşamasında olduğu 26 yaşındaki oyuncunun menajeri tarafından açıklandı.
Bonservisi Monaco'da bulunan Traore hakkında Rus basınına açıklama yapan menajer Dimitri Seluk, Traore'nin kariyerine Beşiktaş'ta devam edeceğini söyledi.
Seluk, "Resmi olarak henüz sözleşme imzalanmadı. Kağıtları imzalamayı bekliyoruz ancak sezon sonuna kadar kiralanma konusunda anlaşma sağlandı" dedi.
Traore, bu sezon CSKA formasıyla çıktığı 14 maçta 5 gole imza attı.
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