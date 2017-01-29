- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Beşiktaş'ta forvet adayları ikiye indi!
29 Ocak 2017 , 09:25
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Kara Kartal’ın forvet transferi konusundaki 1 numaralı hedefi Demba Ba, bu gece İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçecek. Bacağının kırılması sebebiyle 7 aydır sahalardan uzak kalan Senegalli, eğer testten geçemezse Beşiktaş, Adebayor’a formayı giydirecek.
Ara transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala Siyah-Beyazlılar’da çalışmalar hızlandı. Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda takıma yeni bir forvet kazandırmak için temaslarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, sürpriz bir şekilde kulübün gündemine giren Demba Ba’yı bu gece İstanbul’a getirecek. Kara Kartal’dan 2 sezon önce Çin Ligi ekibi Shanghai Shenhua’ya 13 milyon Euro (52 milyon TL) karşılığında gönderilen Senegalli futbolcu yarın sabah sağlık kontrolünden geçirilecek. Geçtiğimiz temmuz ayındaki Shangai Shenhua ile Shangai Sipg arasında oynanan mücadelede bacağı kırılan ve yaklaşık 7 aydır sahalardan uzak kalan 31 yaşındaki futbolcu, testlerden geçirilirse bedelsiz olarak kiralanacak.
1 yıllık opsiyon olacak
Siyah-Beyazlılar, Demba Ba’da yaşanabilecek olumsuz bir gelişmeyi de göz önünde bulundurarak B Planını şimdiden hazırladı. Yönetim, son olarak Crystal Palace’ta forma giyen Emmanuel Adebayor’la anlaştı. 7 aydır kulüpsüz olmasına rağmen ülkesi Togo’yla Afrika Uluslar Kupası’nda görev yapan ve hazır bir görüntü sergileyen 32 yaşındaki futbolcunun, Kara Kartal’la yarım dönemlik için anlaşmaya evet dediği, eğer anlaşma gerçekleşirse artı 1 yıllık da opsiyonlu olarak transferin gerçekleşeceği belirtildi. (Fanatik)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar