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Boluspor'da transfer!
29 Ocak 2017 , 14:47
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Emre Kılınç’ı Sivasspor’a gönderen Boluspor’da gözler kanada yapılacak takviyeye çevrildi.
Boluspor transfer komitesi Nijeryalı kanat oyuncusu Bentley lakaplı Chukwuma Akabueze ile kesin olarak anlaşmaya vardı.
İkinci yarıya ilk 6 hedefi ile başlayan ancak ilk 2 maçta isteği sonuçları alamayan Boluspor, aradığı kanat oyuncusunu Nijerya’dan buldu. Kırmızı beyazlılar, 28 yaşındaki Chukwuma Akabueze ile anlaştı. Kırmızı- Beyazlılar, Chukwuma Akabueze her konuda anlaştı. 28 yaşındaki oyuncunun Bolu’da olduğu ve sözleşmeyi önümüzdeki günlerde imzalayacağı öğrenildi. Atletik yapısı, hızı ve son vuruşlardaki becerisiyle Bentley, lakabı takılan Chukwuma Akabueze’nin Boluspor’a büyük güç katması bekleniyor. Ocak 2017’de Norveç ligi takımlarından Odds ile yollarını ayıran Bentley, ikinci yarı Boluspor forması giyecek.
Haber: Fahri GÜNDÜZ
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