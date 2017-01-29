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"Bu bayrağı en iyi yerlere taşımak..."
29 Ocak 2017 , 16:43
Gençlerbirliği Kulübü Başkan Vekili Murat Cavcav, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor ile 1-1 beraber kaldıkları karşılaşmaya ilişkin "Bu maç, benim ve arkadaşlarım adına anlamı çok büyüktü." dedi.
Gençlerbirliği'nin duayen başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı öncesi yönetim kurulunun başkan vekilliğine getirdiği Murat Cavcav, maçın ardından yaptığı açıklamada "Babamızı, başkanımızı bir hafta önce kaybettik. O bizim her şeyimizdi. Bu kulüp onunla her zaman yaşayacaktır." diye konuştu.
"Bu bayrağı en iyi yerlere taşımak bizim hedefimizdir." ifadesini kullanan Cavcav, şunları söyledi:
"Gereken her türlü şey yapılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugün bizi burada yalnız bırakmayan Gençlerbirliği'nin güzide taraftarlarına, Osmanlıspor taraftarlarına ve tüm futbolseverlere teşekkür ediyorum."
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