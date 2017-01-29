Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, sarı-lacivetlilerin 4-1 kaybettiği karşılaşmanın ardından beIN Sports'a değerlendirmelerde bulundu.

Öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

Karşılaşmayı değerlendiren Advocaat, "Aslında böyle karşılaşmalardan sonra doğru kelime bulmak zordur. Herkesin kötü olduğu bir maçı geride bıraktık. 1-1'den sonra 2-1 olabillirdi ama denedik olmadı ve goller yedik, 3 ve sonrasında da güzel bir golle 4-1 oldu. Skor biraz fazla oldu. Oturup, konuşup bunun sebebini bulacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu akşam sahaya çıkarttığımız kadro hemen hemen geçen haftayla aynıydı" diyen Dick Advocaat, "Geçen hafta Ozan, bu hafta da Mehmet Topal vardı. Başakşehir maçı sonrası oynanan bu futbolu nasıl açıklayabiliriz, bilemiyorum. Geçtiğimiz haftaya göre sahada büyük fark vardı." dedi.