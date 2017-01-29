Bu sezon ilk oldu! Fenerbahçe...

AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a 4-1 mağlup oldu. Dick Advocaat ve öğrencileri bu sezon ilk kez bu kadar farklı bir yenilgi aldı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe, 3. haftada da Bursaspor'a aynı skorla kaybetti.

14. haftada Antalyaspor'a deplasmanda yine 1-0 yenilen sarı-lacivetliler, bu kez çok farklı bir fatura ile karşılaştı. Kayserispor'a 4-1 boyun eğen Fenerbahçe, en son Süper Lig'de geçen sezonun 20. haftasında kalesinde 4 gol görmüştü.

Dick Advocaat yönetiminde farklı bir yenilgiye uğrayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında da yara aldı. Sarı-lacivertliler, ligde bir sonraki maçını 11 Şubat tarihinde deplasmanda Bursapor ile oynayacak.