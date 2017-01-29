- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Bu sezon ilk oldu! Fenerbahçe...
29 Ocak 2017 , 21:08
AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a 4-1 mağlup oldu. Dick Advocaat ve öğrencileri bu sezon ilk kez bu kadar farklı bir yenilgi aldı.
Ligin ilk haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe, 3. haftada da Bursaspor'a aynı skorla kaybetti.
14. haftada Antalyaspor'a deplasmanda yine 1-0 yenilen sarı-lacivetliler, bu kez çok farklı bir fatura ile karşılaştı. Kayserispor'a 4-1 boyun eğen Fenerbahçe, en son Süper Lig'de geçen sezonun 20. haftasında kalesinde 4 gol görmüştü.
Dick Advocaat yönetiminde farklı bir yenilgiye uğrayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında da yara aldı. Sarı-lacivertliler, ligde bir sonraki maçını 11 Şubat tarihinde deplasmanda Bursapor ile oynayacak.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar