Bursaspor galibiyeti unuttu!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Bursaspor, son 4 maçında puan alamadı.

Ligde 19. hafta sonunda 27 puanı bulunan yeşil-beyazlılar, son 4 lig maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bursaspor; Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Adanaspor maçının ardından Başakşehir karşılaşmasından da sahadan puansız ayrıldı.

Bursaspor en son ligin 15. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.