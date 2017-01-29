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Bursaspor galibiyeti unuttu!
29 Ocak 2017 , 17:11
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- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Bursaspor, son 4 maçında puan alamadı.
Ligde 19. hafta sonunda 27 puanı bulunan yeşil-beyazlılar, son 4 lig maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bursaspor; Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Adanaspor maçının ardından Başakşehir karşılaşmasından da sahadan puansız ayrıldı.
Bursaspor en son ligin 15. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
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