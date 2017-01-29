Bursaspor'un hocası belli oldu!

Son olarak Gaziantepspor’u çalıştıran Topçu ,2013-14 sezonunda da Bursaspor’da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.

Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu da dün akşam Ajansspor'a yaptığı açıklamada Mutlu Topçu'nun Medipol Başakşehir maçını kendileriyle izleyeceğini duyurmuştu.

Sürpriz isim!

Teknik direktör değişikliği ile yeni bir sürece girilen Bursaspor'da, Mutlu Topçu ile birlikte sürpriz bir isimle de anlaşma sağlandı.

Fanatik'in haberine göre Başkan Ali Ay futbolseverlerin gönlünde taht kuran İvan Ergiç ile yeni dönemde Bursaspor bünyesinde görev alması konusunda anlaşmaya vardı.

Ergiç'in 2010 ruhunun yeniden oluşmasına katkı koymak adına teklifi kabul ettiği ifade ediliyor.