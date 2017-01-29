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Castillo tarihe geçti!

Tarih29 Ocak 2017 , 16:17

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Castillo tarihe geçti!

AJANSSPOR - Trabzonspor'un yeni stadı Medical Park Arena'daki ilk golü atan isim bordo mavililerin Kolombiyalı oyuncusu Fabian Castillo oldu.

Trabzonspor'un Gaziantepspor'u konuk ettiği açılış maçının 15. dakikasında yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara yollayan 24 yaşındaki oyuncu, tarihe geçti.

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