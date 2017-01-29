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Castillo tarihe geçti!
29 Ocak 2017 , 16:17
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
AJANSSPOR - Trabzonspor'un yeni stadı Medical Park Arena'daki ilk golü atan isim bordo mavililerin Kolombiyalı oyuncusu Fabian Castillo oldu.
Trabzonspor'un Gaziantepspor'u konuk ettiği açılış maçının 15. dakikasında yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara yollayan 24 yaşındaki oyuncu, tarihe geçti.
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