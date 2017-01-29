Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Demba Ba İstanbul'a geldi!

Tarih29 Ocak 2017 , 19:15

Yorum
Demba Ba İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Senegalli futbolcu Demba Ba, İstanbul'a geldi.

ABD'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Senegalli futbolcu, siyah-beyazlı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua'da forma giyen ve yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 7 aydır sahalardan uzak olan Demba Ba, yarın sağlık kontrolünden geçirilecek.

Beşiktaş, transferde Senegalli futbolcunun sağlık durumuna göre hareket edecek.

Demba Ba, 2014-2015 sezonunda siyah-beyazlı takımda forma giymişti.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me