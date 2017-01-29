- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Demba Ba İstanbul'a geldi!
29 Ocak 2017 , 19:15
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Senegalli futbolcu Demba Ba, İstanbul'a geldi.
ABD'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Senegalli futbolcu, siyah-beyazlı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.
Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua'da forma giyen ve yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 7 aydır sahalardan uzak olan Demba Ba, yarın sağlık kontrolünden geçirilecek.
Beşiktaş, transferde Senegalli futbolcunun sağlık durumuna göre hareket edecek.
Demba Ba, 2014-2015 sezonunda siyah-beyazlı takımda forma giymişti.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar