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Demirkol: ''F.Bahçe yarın 10 numara getirse de...''
29 Ocak 2017 , 23:02
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- Futbol
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Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'a 4-1 mağlup oldu. Spor yazarı Mehmet Demirkol da karşılaşmayı Fanatik'e değerlendirdi.
Demirkol'un açıklamaları şu şekilde:
"Fenerbahçe'nin övdüğümüz maçlarının tamamı, rakibine pozisyon vermediği maçlar. Dolayısıyla bugün maçta olan skor çok da anormal değil açıkçası, skor biraz farklı. Fenerbahçe'nin genel oyununa baktığımızda fark yok. Pozisyon verdi ve yedi. Fenerbahçe'nin problemi bir 10 numara bulamaması değil. Fenerbahçe'ye muhteşem bir orta saha alsanız, pas yüzdesi biraz yükselecek. Fenerbahçe tamamen defansif olarak dizayn edilmiş bir takım. Fenerbahçe yarın 10 numara getirse de, çok büyük değişiklik olmaz."
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