Direksiyon Lens'te!

Spor Toto Süper Lig’de zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe’de hücum aksiyonları da özel olarak belirlendi. Dirk Advocaat, sezon başından bu yana çok güvendiği Jeremain Lens’e daha büyük sorumluluklar yüklemek istiyor.

Hücum aksiyonlarında belli bir istikrar ve başarı arayan Advocaat’ın Hollandalı yıldızı bu anlamda takımın beyni yapmak istiyor. Tecrübeli çalıştırıcının özellikle kanat organizasyonlarıyla rakiplerinin üzerine gitmek istiyor.

Bunun için de ligin kalan bölümünde en iyi tanıdığı öğrencisi Lens’e güveniyor. Başarılı çalıştırıcının Lens’e sürekli olarak, hücum varyasyonlarında daha fazla kontrol sahibi olmasını anlattığı, takım arkadaşlarını yönlendirmesi gerektiği ve ataklarda oyunun yönünü belirlemesini istediği öğrenildi.

Topal sevinci

Fenerbahçe’de Mehmet Topal sevinci yaşanıyor. Adanaspor maçında sakatlanan tecübeli futbolcu tamamen iyileşti. Takımla çalışmalara cuma günü itibariyle başlayan Mehmet’in bugünkü maçta yerini alması bekleniyor.

Mehmet Topal’ın dönüşüyle de teknik heyette bir rahatlama yaşandı. Özellikle takım savunması açısından milli yıldızın dönüşü büyük önem taşıyor. Öte yandan orta sahada Souza ve Salih ikilisinin görev yapması ön görülüyor. Alper’in ise yine Medipol Başakşehir maçındaki gibi sağ kanatta görev alacağı belirtildi. (Milliyet)