Efsaneden Aboubakar'a destek!

Afrika Uluslar Kupası’nda Kamerun forması giyen Vincent Aboubakar ilk iki maçındaki oyunuyla beklentileri karşılayamadı. Kamerun’un futbol efsanesi Roger Milla ise Beşiktaşlı futbolcuya sahip çıktı.

Samuel Eto’o’nun varisi olarak gösterildiği için Aboubakar’ın sırtında ağır bir yük taşıdığına vurgu yapan Milla, “Daha fazlasını yapabilecek bir futbolcu ve bunu başarması beni de çok mutlu edecek. Müthiş bir potansiyeli var. Bunun üzerine mutlaka çalışması gerekir. Patlama yapmak için gereken her şeye sahip” dedi. (Milliyet)