- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Efsaneden Aboubakar'a destek!
29 Ocak 2017 , 09:49
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Afrika Uluslar Kupası’nda Kamerun forması giyen Vincent Aboubakar ilk iki maçındaki oyunuyla beklentileri karşılayamadı. Kamerun’un futbol efsanesi Roger Milla ise Beşiktaşlı futbolcuya sahip çıktı.
Samuel Eto’o’nun varisi olarak gösterildiği için Aboubakar’ın sırtında ağır bir yük taşıdığına vurgu yapan Milla, “Daha fazlasını yapabilecek bir futbolcu ve bunu başarması beni de çok mutlu edecek. Müthiş bir potansiyeli var. Bunun üzerine mutlaka çalışması gerekir. Patlama yapmak için gereken her şeye sahip” dedi. (Milliyet)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar