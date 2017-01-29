Ersan'ın hasreti bitiyor!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

Ligin 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen ve Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'ye mağlup olmasıyla liderlik koltuğuna oturan siyah-beyazlı takım, rakibini yenerek zirvedeki yerini korumaya çalışacak.

Vodafone Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Konya'da yapılan maç 2-2 tamamlanmıştı.

- Hutchinson ve Ömer sakat

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan, sarı kart ceza sınırındaki Atiba Hutchinson'ın yarınki karşılaşmada forma giymemesi bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçının ardından gerçekleştirilen idmanda sakatlanan, sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edilen tecrübeli futbolcunun yerine, teknik direktör Şenol Güneş'in Gökhan İnler'e şans vereceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta ayrıca Ömer Şişmanoğlu da sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Kamerun ile yarı finale yükselen Vincent Aboubakar da yarınki maçta yok.

Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor karşısına Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Gökhan İnler, Quaresma, Talisca, Babel ve Cenk Tosun 11'i ile çıkması bekleniyor.

- Ersan Adem Gülüm'ün hasreti bitecek

Beşiktaş'ın kiralık olarak yeniden kadrosuna dahil ettiği Ersan Adem Gülüm, Atiker Konyaspor karşısında forma giymesi halinde Vodafone Arena'ya ilk kez çıkmanın heyecanını yaşayacak.

Geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlı takımdan Çin'e transfer olan tecrübeli futbolcu, hem formasına yeniden kavuşmayı hem de yeni statta ilk maçına çıkmayı bekleyecek.

- 2017'deki seriyi sürdürmeye çalışacak

2017 yılında yaptığı 4 resmi karşılaşmada yenilgi almayan siyah-beyazlı takım, bu seriyi de sürdürmeye çalışacak.

Yılın ilk maçında Süper Lig'de Osmanlıspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u da 4-1 yendi. Ziraat Türkiye Kupası'nda da Darıca Gençlerbirliği'ne 3-0 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.