Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Fenerbahçe 1 sezon sonra 4 gol yedi!

Tarih29 Ocak 2017 , 22:52

Yorum
Fenerbahçe 1 sezon sonra 4 gol yedi!

AJANSSPOR-

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a 4-1 mağlup oldu.

Sarı-Lacivertliler Süper Lig'de en son geçen sezonun 20.haftasında (05.02.2016 tarihinde) Antalyaspor'a deplasmanda 4-2 kaybetmişti.

Sarı-Lacivertli takım yine deplasmanda Kayseri ekibinde 4 gol yedi.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me