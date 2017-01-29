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Fenerbahçe 1 sezon sonra 4 gol yedi!
29 Ocak 2017 , 22:52
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AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a 4-1 mağlup oldu.
Sarı-Lacivertliler Süper Lig'de en son geçen sezonun 20.haftasında (05.02.2016 tarihinde) Antalyaspor'a deplasmanda 4-2 kaybetmişti.
Sarı-Lacivertli takım yine deplasmanda Kayseri ekibinde 4 gol yedi.
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