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Fenerbahçe ağır yaralı!

Tarih29 Ocak 2017 , 21:21

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Fenerbahçe ağır yaralı!

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında 4-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Ayrıca sarı lacivertli ekip bu sonuçla beraber 21 Kasım 2009’dan bu yana en ağır lig mağlubiyetini aldı (Beşiktaş karşısında 3-0).

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