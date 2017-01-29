Fenerbahçe ağır yaralı!

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında 4-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Ayrıca sarı lacivertli ekip bu sonuçla beraber 21 Kasım 2009’dan bu yana en ağır lig mağlubiyetini aldı (Beşiktaş karşısında 3-0).