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Fenerbahçe'nin ilginç puan kayıpları
29 Ocak 2017 , 21:44
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a 4-1 mağlup oldu.
Sarı-Lacivertliler ligin son dört sırasındaki Gaziantepspor, Alanyaspor, Adanaspor ve Kayserispor'e karşı dokuz puan kaybetti.
İşte o maçlar:
Fenerbahçe 2-1 Gaziantepspor
Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor
Fenerbahçe 2-2 Adanaspor
Kayserispor4-1 Fenerbahçe
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