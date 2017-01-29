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Fenerbahçe'nin ilginç puan kayıpları

Tarih29 Ocak 2017 , 21:44

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Fenerbahçe'nin ilginç puan kayıpları

AJANSSPOR-

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a 4-1 mağlup oldu. 

Sarı-Lacivertliler ligin son dört sırasındaki Gaziantepspor, Alanyaspor, Adanaspor ve Kayserispor'e karşı dokuz puan kaybetti. 

İşte o maçlar:
Fenerbahçe 2-1 Gaziantepspor
Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor  
Fenerbahçe 2-2 Adanaspor
Kayserispor4-1 Fenerbahçe

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