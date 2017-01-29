Fenerbahçe'nin ilginç puan kayıpları

AJANSSPOR-

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a 4-1 mağlup oldu.

Sarı-Lacivertliler ligin son dört sırasındaki Gaziantepspor, Alanyaspor, Adanaspor ve Kayserispor'e karşı dokuz puan kaybetti.

İşte o maçlar:

Fenerbahçe 2-1 Gaziantepspor

Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor

Fenerbahçe 2-2 Adanaspor

Kayserispor4-1 Fenerbahçe