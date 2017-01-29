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Gaziantepspor'un önlenemez düşüşü!
29 Ocak 2017 , 17:54
AJANSSPOR - Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilen Gaziantespspor'un önlenemez düşüşü sürüyor.
Medical Park Arena'nın açılış maçında Trabzonspor'a farklı mağlup olan Gaziantepspor, peş peşe 9. yenilgisini aldı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde son olarak Osmanlıspor'u 9. haftada 3-1 mağlup eden Gaziantepspor, o günden bu yana 3 farklı teknik adamla puan dahi alamadı.
İşte Gaziantepspor'un son 9 maçı ve takımın başındaki teknik direktörler:
Alanyaspor 4 - 3 Gaziantepspor (İsmail Kartal)
Gaziantepspor 0 - 3 Konyaspor (İsmail Kartal)
Karabükspor 2 - 0 Gaziantepspor (İsmail Kartal)
Gaziantepspor 1 - 2 Akhisar (İsmail Kartal)
Galatasaray 3 - 1 Gaziantepspor (Tahsin Tam)
Gaziantepspor 1 - 2 Rizespor (İbrahim Üzülmez)
Beşiktaş 1 - 0 Gaziantepspor (İbrahim Üzülmez)
Gaziantepspor 0 - 3 Antalyaspor (İbrahim Üzülmez)
Trabzonspor 4 - 0 Gaziantepspor (Bülent Uygun)
AJANSSPOR
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