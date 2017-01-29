Gökhan İnler 11'e!

Konyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Kanadalı futbolcu Atiba'nın yerine bu karşılaşmada Gökhan İnler'in forma giyeceği öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Gökhan'la birlikte Tolgay ismi üzerinde durduğu ancak Gökhan İnler'de karar kıldığı gelen bilgiler arasında.. (Takvim)