- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Gökhan İnler 11'e!
29 Ocak 2017 , 10:17
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Konyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Kanadalı futbolcu Atiba'nın yerine bu karşılaşmada Gökhan İnler'in forma giyeceği öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Gökhan'la birlikte Tolgay ismi üzerinde durduğu ancak Gökhan İnler'de karar kıldığı gelen bilgiler arasında.. (Takvim)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar