Gökhan Töre dönecek mi?

Beşiktaş'ın, West Ham United'daki futbolcu Gökhan Töre, Beyaz TV'de 'Beyaz Futbol' programında Sezgin Gelmez'in sorularını yanıtladı.

İşte Gökhan Töre'den çarpıcı açıklamalar...

Yaklaşık 2 ay önce dizimden ameliyat oldum. Gelecek sezon hazır olacağım. En kısa zamanda sahalara dönmek istiyorum.

Beşiktaş'a dönecek misin sorusuna ise; 'Şu an West Ham United'ın sözleşmeli oyuncusuyum. Sezon sonu Beşiktaş'a geri döneceğim.' dedi.

Fenerbahçe'den teklif aldın mı sorusuna ise şu ifadelerle yanıt verdi: 'Zaman zaman bir çok kulüpten teklif aldım. Ama bu kulüpler arasında Fenerbahçe yoktu.'

Diğer açıklamaları ise şöyle...

Şampiyonluk yarışı bu sezon çok heyecanlı. Son haftaya kadar yarışın süreceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ı çok başarılı buluyorum. Başakşehir'de başarılı. Onlarıda tebrik ederim. İyi futbol oynuyorlar. Umarım sezon sonunda Beşiktaş şampiyon olur.

Quaresma çok kaliteli bir futbolcu. Geçen sezon onun için çok başarılı geçti. Hem Portekiz Milli Takımında Avrupa Şampiyonluğu, hem de Beşiktaş'da çok başarılı bir sezon geçirdi. Kendisi çok sevdiği bir arkadaşım. Her zaman temas halindeyim.