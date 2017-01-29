"Gol sevincim hazır"

Hugo Rodallega, Trabzonspor forması altında yeni başarılara imza atacağına inandığını dile getirdi. Bordo-mavili formayı bugünkü Gaziantepspor maçında giymek isteyen Kolombiyalı yıldız kısa sürede takıma adapte oldu.



Ülke basınına konuşan Rodallega, “Castillo ile beraber iyi işler yapmak istiyoruz. Elbette Castillo ile aynı dili konuşmamız önemli ama futbolun dili evrenseldir. Burada tarihe geçmek istiyoruz. Eğer Gaziantep maçında oynarsam ilk golümü de atacağım. Hatta arkadaşlarımla gol sevincimizi bile hazırladık. Salsa yapacağız ve Türk arkadaşlarım da öğrenmeye çalışıyor” dedi.

Trabzonspor’un çok büyük bir kulüp olduğuna vurgu yapan tecrübeli yıldız, “Trabzonspor tarihiyle, taraftarlarıyla ve kazandığı şampiyonluklarıyla herkesin saygı duyduğu bir takım. Böyle bir takımda oynamak gurur verici. Geçen sezon Akhisar gibi bir takımda 25 gol attım. Kendimi güçlü, hızlı ve enerji dolu hissediyorum. Aslında bu durum sürpriz oldu. 31 yaşında Kolombiya’ya ya da başka bir Amerika kıtası ülkesine gitmek mümkündü ama ben tam tersini yaşıyorum” diye konuştu.



‘Sevgi-saygı görüyorum’

Rodallega, Türkiye’de yaşamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Kolombiyalı yıldız, “Türkiye liginde oynamak harika. Gerçekten bu ligi seviyorum. Bu ülkede yaşama konusunda hiç sıkıntı çekmedim. Türkiye’deki insanlarla aram çok iyi. Nereye gidersem gideyim, insanlar saygı ve sevgi gösteriyor. Transfer sürecimde menajerime de söyledim; ilk amacım hep Türkiye’de kalmaktı” dedi. (Milliyet)