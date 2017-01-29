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Güneş'ten Tolgay'a tavsiye!

Tarih29 Ocak 2017 , 09:05

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Güneş'ten Tolgay'a tavsiye!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tolgay Arslan'la özel bir görüşme yaptı. Güneş, Fenerbahçe'nin de listesinde olduğu iddia edilen Tolgay'a, "Gideceksen İspanya'ya ya da İtalya'ya git. Türkiye'de kalacaksan da bizimle kal. Ben sana güveniyorum, ayrılmanı istemiyorum" dedi.. (Fotomaç)

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