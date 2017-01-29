'İğneyi kendine batır Aziz efendi'

Beyaz TV'de 'Beyaz Futbol' programında Ahmet Çakar çarpıcı açıklamalarda bulundu...

'Fenerbahçe'nin başında bir adam var. Adı Aziz Yıldırım. Ona göre herkes suçlu. Bir kere de iğneyi kendine batır Aziz efendi. Hocaları getiren, oyuncuları getiren sensin. Taraftarlarını üzmeye ne hakkın var senin. Mali açıdan UEFA'da riskli takımlar arasına soktun Fenerbahçe'yi. Transferde yapamayacaksın.' dedi.