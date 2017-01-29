- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
'İğneyi kendine batır Aziz efendi'
29 Ocak 2017 , 23:21
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Beyaz TV'de 'Beyaz Futbol' programında Ahmet Çakar çarpıcı açıklamalarda bulundu...
'Fenerbahçe'nin başında bir adam var. Adı Aziz Yıldırım. Ona göre herkes suçlu. Bir kere de iğneyi kendine batır Aziz efendi. Hocaları getiren, oyuncuları getiren sensin. Taraftarlarını üzmeye ne hakkın var senin. Mali açıdan UEFA'da riskli takımlar arasına soktun Fenerbahçe'yi. Transferde yapamayacaksın.' dedi.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar