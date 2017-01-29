'İyi bir takım olduk'

Fenerbahçe maçında 1 asist ve jeneriklik bir gole imza atan Güray Vural, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

'Sergen Yalçın'ın gelişiyle iyi bir takım olduk. Takıma yapılan takviyelerde önemli. İlerleyen haftalarda daha fazla puanlar toplayıp. Alt sıralardan kurtulmak istiyoruz.'