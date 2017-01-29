Josue yerini buldu!

Forvet arkasında kadar beklentileri karşılayamayan Portekizli, dün De Jong’un yerinde forma giydi ve başarılı bir maç çıkardı.

Galatasaray'da ön liberoya bir aday daha çıktı. Teknik direktör Jan Olde Riekerink, De Jong'un kart cezası nedeni ile ön liberoda Selçuk İnan'ın yanında sürpriz bir şekilde Josue'ye şans tanıdı. Hollandalı hoca, sakatlığı geçmesine karşın idman eksikliği nedeniyle Tolga Ciğerci'yi kadroya dahil etmezken Josue'yi oynatarak doğru bir tercihte bulundu.

Sneijder'in olmadığı maçlarda forvet arkasında oynayan ancak beklentilerin uzağında kalan sarı-kırmızılı futbolcu, ön liberoda başarılı bir performans sergiledi. Selçuk İnan ile birlikte orta sahada kesici görevi yapan Josue, zaman zaman hücuma da tam destek verdi. (Fotomaç)