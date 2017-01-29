Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Kayseri'den Fenerbahçe'ye 7 gol!

Tarih29 Ocak 2017 , 21:33

Yorum
Kayseri'den Fenerbahçe'ye 7 gol!

Kayserispor deplasmanında 4-1'lik ağır bir mağlubiyet alarak şampiyonluk yarışında hasara uğrayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılılar ile bu sezon oynadığı 2 maçta da 5 puan kaptırdı.

Ev sahibi takım bu sezon ligde attığı 18 golün 7'sini Fenerbahçe ağlarına gönderdi. Bu oran attığın gollerin % 40'ını oluşturuyor.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me