Kayseri'den Fenerbahçe'ye 7 gol!

Kayserispor deplasmanında 4-1'lik ağır bir mağlubiyet alarak şampiyonluk yarışında hasara uğrayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılılar ile bu sezon oynadığı 2 maçta da 5 puan kaptırdı.

Ev sahibi takım bu sezon ligde attığı 18 golün 7'sini Fenerbahçe ağlarına gönderdi. Bu oran attığın gollerin % 40'ını oluşturuyor.