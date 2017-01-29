Kayserispor başkanı konuştu!

AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup eden Kayserispor'un başkanı Erol Bedir, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün çiçeği burnundaki başkanı yaptığı açıklamada, "Bütün maçlara 3 puan için çıkacağız. Biz Fenerbahçeli futbolcuların ne yapacağına hiç bakmadık. Sadece kendi oyunumuza baktık ve kazandık. Çocuklar bu akşam çok iyi futbol oynadı. Kendi işimize baktık. Ligde 34 hafta var. Bize de puanlar lazım." ifadelerini kullandı.