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Kayserispor'da yeni transferler sahada

Tarih29 Ocak 2017 , 19:59

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Kayserispor'da yeni transferler sahada

Kayserispor'un devre arasında transfer ettiği futbolculardan Erkan Kaş, Rotman, Lawal, Güray Vural ve Silvestre Varela ilk 11'de şans buldu. 

Maç kadrosunda yer alan Douglao, sakatlığı nedeniyle son anda ilk 11'den çıkarıldı ve yedekler arasında tutuldu.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde bundan önceki Akhisar Belediyespor maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de üç değişiklik yaptı.

Teknik direktör Yalçın, Mabiala, Anıl Karaer ve Kubilay Sönmez'in yerine Hakan Aslantaş, Erkan Kaş ve Silvestre Varela'ya şans verdi.

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