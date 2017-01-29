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Maçın adamı Güray Vural
29 Ocak 2017 , 21:39
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AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Kayserispor kendi sahasında Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup etti.
Kayserispor'un devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan transfer ettiği Güray Vural, 2 gol atıp Welliton'un attığı golde asisti yaparken; 6 orta yaptı, 3 kilit pas verdi ve 83,8 ile pas yaparak maçın adamı oldu.
Güray Fenerbahçe'ye karşı 4 gol kaydetti.
İşte o goller:
29.01.2017 Kayserispor 4 - 1 Fenerbahçe - 2
04.10.2015 Fenerbahçe 2 - 2 Akhisar Belediyespor
23.02.2015 Fenerbahçe 1 - 2 Akhisar Belediyespor
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