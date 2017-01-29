Maçın adamı Güray Vural

AJANSSPOR-

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Kayserispor kendi sahasında Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup etti.

Kayserispor'un devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan transfer ettiği Güray Vural, 2 gol atıp Welliton'un attığı golde asisti yaparken; 6 orta yaptı, 3 kilit pas verdi ve 83,8 ile pas yaparak maçın adamı oldu.

Güray Fenerbahçe'ye karşı 4 gol kaydetti.

İşte o goller:

29.01.2017 Kayserispor 4 - 1 Fenerbahçe - 2

04.10.2015 Fenerbahçe 2 - 2 Akhisar Belediyespor

23.02.2015 Fenerbahçe 1 - 2 Akhisar Belediyespor