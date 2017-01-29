Maçın adamı Güray Vural konuştu!

Kayserispor-Fenerbahçe maçının adamı seçilen Güray Vural, karşılaşmanın ardından beIN Sports'a değerlendirmelerde bulundu.

Güray Vural'ın öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

"Aslında goller Fenerbahçe'ye denk geliyor. Allah'a şükür şans da yanımda oluyor. İyi bir takım olduğumuzu Akhisar maçında geçen hafta göstermiştik. Çıkışımızın bu maçı aldığımız zaman daha iyi olacağını biliyorduk. Bir seri yakalamamız gerekiyor. İnşallah devamı da gelir. Son gol olurken, 'bırakın ben vuracağım' dedim. Herhalde hissettim, güzel de oldu. Sergen hoca gibi olamayız, o bir efsane. Ondan öğreneceğim çok şeyler var."