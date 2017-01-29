Maçın adamı Olcay Şahan!

Trabzonspor’un Gaziantepspor’u 4-0 yendiği maçta, Beşiktaş’tan transfer edilen Olcay Şahan 2 asist ile katkı verdi.

Olcay Şahan, bugün tam 8 kilit pas verip 2 asist yaparken; 8 ikili mücadele kazandı ve rakiplerini 6 kez çalımla geçerek maçın adamı oldu. Aynı zamanda bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla kilit pas atan isim oldu.

Olcay Şahan bu sezon Beşiktaş formasıyla oynadığı 11 lig maçında asist yapamamıştı. Trabzonspor'da ise üç lig maçında iki asist yaptı.