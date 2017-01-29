Fenerbahçe karşısında attığı golle ligdeki suskunluğunu bozan Umut Bulut'un 4-1'lik galibiyetin ardından yayıncı kruluşa yaptığı açıklamalardan Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Tabloda çok kötü bir durumumuz var. Bizim acilen puan veya puanlara ihtiyacımız var. İnandık ve taraftar desteğiyle güzel bir kulüp olduğumuzu düşünüyorum. İyi mücadele ettik. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Hak eden de bizdik, hem pozisyon açısından hem de skor açısından. Güzel bir galibiyet oldu. Nefes bile alamadık, durumumuz kritik. Moral oldu, inşallah devam eder.

Farklı skor beklemiyorduk ama dün akşamki kamptan bu yana, hafta başından bu yana takım arkadaşlarımız inandı bu maça. Kampta enerji vardı. Kaliteli transferlerle iyi bir Kayserispor oldu. İyi mücadele edince kaliteli ayaklarımızla güzel goller attık, inşallah böyle de devam ederiz"