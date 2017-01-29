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Nkoulou transfere sıcak değil!
29 Ocak 2017 , 11:22
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
AJANSSPOR- Ara transfer döneminde adı Trabzonspor ile anılan Nicolas Nkoulou'ya Premier League'den talip çıktı.
L'Equipe gazetesinin haberine göre kümede kalma savaşı veren Hull City, Kamerunlu savunma oyuncusunu transfer etmek için harekete geçti. Fakat Nkoulou'nun bu teklife sıcak bakmadığı ve ara transferde Lyon'dan ayrılmayı düşünmediği belirtildi.
Bu sezon başında bonsrvissiz olarak Marsilya'dan transfer edilen 26 yaşındaki savunmacının kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Nkoulou bu sezon sadece 13 resmi maçta görev aldı.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
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