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Olcay Şahan'dan asist şov!

Tarih29 Ocak 2017 , 17:14

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Olcay Şahan'dan asist şov!

Trabzonspor’un Gaziantepspor’u 4-0 yendiği maçta, Beşiktaş’tan transfer edilen Olcay Şahan 2 asist ile katkı verdi.

Olcay Şahan bu sezon Beşiktaş formasıyla oynadığı 11 lig maçında asist yapamamıştı. Trabzonspor'da ise üç lig maçında iki asist yaptı

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