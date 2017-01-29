Olcay Şahan'dan asist şov!

Trabzonspor’un Gaziantepspor’u 4-0 yendiği maçta, Beşiktaş’tan transfer edilen Olcay Şahan 2 asist ile katkı verdi.

Olcay Şahan bu sezon Beşiktaş formasıyla oynadığı 11 lig maçında asist yapamamıştı. Trabzonspor'da ise üç lig maçında iki asist yaptı