Olcay'dan kolbastı şov!

Trabzonsporlu futbolcular, maç sonrasında orta sahada toplanarak kolbastı oynadı.

Yeni transfer Olcay Şahan ve yabancı futbolcuların da yer aldığı kolbastı gösterisine taraftarlar da alkışlarla eşlik etti.

Futbolcular, takım malzemecisi Hayati Yalçın'ı da yanlarına çağırarak birlikte kolbastı oynadılar.

Bordo-mavili futbolcular, maç sonunda kaptan Onur Recep Kıvrak önderliğinde tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı.