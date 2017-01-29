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Özhaseki'den 4-1 yorumu!
29 Ocak 2017 , 23:02
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'un Fenerbahçe'yi 4-1 yendiği maça ilişkin, "Bugün alınan sonuç sadece Kayserispor camiasını değil, tüm Kayserili hemşehrilerimi mutlu etmiştir. Başta Kayserispor Başkanı Erol Bedir olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki maçı izleyen Özhaseki, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Kayserispor'da yaklaşık bir yıldır yönetim sorunu olduğunu, geçen haftaki kongreyle bu sorunun giderildiğini belirtti.
Kayserispor'un Fenerbahçe karşısında net bir galibiyete imza attığını vurgulayan Özhaseki, şunları söyledi:
"Bugün çok keyifli bir gün. Kayserispor'da bir senedir yönetim zafiyeti vardı. En son üst üste yapılan kongrelerde Kayserispor'a sahip çıkacak bir grup bulamamıştık. Sağ olsun Erol Bedir Bey benim ricamı kırmadı, başkan oldu. Transfer çalışmalarını gerçekleştirdi. Hazırlık döneminde Sergen gibi Türkiye'nin, kabiliyeti noktasında takdirini kazanmış bir hocayla anlaştı, takımı çok kısa bir sürede hazırladı. Bugün alınan sonuç sadece Kayserispor camiasını değil, tüm Kayserili hemşehrilerimi mutlu etmiştir. Başta Kayserispor Başkanı Erol Bedir olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah, önümüzdeki günlerde güzel maçlar çıkararak ligde kalırlar ve kalıcı olmayı devam ettirirler."
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