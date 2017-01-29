Fenerbahçe'nin Kayserispor'a 4-1 yenildiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Mehmet Topal'ın sözlerinden Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Buraya konuşmaya mecbur olduğumuz için geldim. Ağır mağlubiyet için diyecek bir şey yok. Golü de bulduk, beraberliği yakaladık. İkinci yarıda iyi başladık, pozisyonlar da bulduk ama onları atmamız gerekiyordu. Sonra ikinci golü yedik. Daha sonra gol ararrken, bize yakışmayacak bir gol daha yedik. Özür dilemek fayda edecekse özür dileriz. Bu mağlubiyet için söyleyecek bir şeyimiz yok.

Takımda sakat oyuncular da vardı. Son 2-3 antrenmanda takımla çalıştım. Maçta hocam görev verdi. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Keşke kazansaydık, benim için iyi olacktı. Ağır bir mağlubiyet aldık herkesten özür dileriz."