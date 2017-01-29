Persie 11'e dönüyor!

Süper Lig'de geçen hafta Başakşehir'e ilk yenilgisini tattırarak zirve iddiasını sürdüren Fenerbahçe bugün Kayseri deplasmanında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Amed Sportif ile oynanan kupa maçında 2 gol atan Robin van Persie'ye bugün ilk 11'de görev verecek olan teknik direktör Advocaat, sakatlığı geçen Mehmet Topal'ı orta sahadaki görev yerine döndürecek. Tecrübeli çalıştırıcı, Başakşehir maçında pres gücünü artıran Alper-Salih ikilisinden de vazgeçmeyecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Volkan Şen ve Ozan Tufan ise kadroda yok.

(Sabah)