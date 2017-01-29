Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Podolski'den Fenerbahçe'ye gönderme!

Tarih29 Ocak 2017 , 22:10

Yorum
Podolski'den Fenerbahçe'ye gönderme!

AJANSSPOR - Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a 4-1 yenildiği maçın ardından sarı-lacivertli ekibe göndermede bulundu

Podolski, kendisine ait Twitter hesabından, Güray Vural'ın skoru 4-1'e getiren harika golünü paylaşırken, ""Güray'dan buzzer-beater! Harika bir gol, pastırmanın gücü" ifadesini kullandı.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ih