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Podolski'den Fenerbahçe'ye gönderme!
29 Ocak 2017 , 22:10
AJANSSPOR - Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a 4-1 yenildiği maçın ardından sarı-lacivertli ekibe göndermede bulundu
Podolski, kendisine ait Twitter hesabından, Güray Vural'ın skoru 4-1'e getiren harika golünü paylaşırken, ""Güray'dan buzzer-beater! Harika bir gol, pastırmanın gücü" ifadesini kullandı.
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